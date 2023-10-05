Kartal'da Anlamlı Gezi

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anlamlı bir gezi düzenlendi.

Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi, Kızılay Huzurevi, Kartal Anadolu Huzurevi ve Odak Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerinin katıldığı gezide, Miniatürk ve Türk Dünyası Kültür Mahalleleri gezildi. Huzurevi’nde kalan sakinler gezi boyunca keyifli anlar yaşadı.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen gezide huzurevi sakinlerinin ilk durağı Miniatürk oldu. Türkiye’deki çeşitli yapıların minyatürünün bulunduğu ve 60 bin metrekarelik alana kurulu Miniatürk’ü gezen huzurevi sakinleri keyifli bir gün geçirdi.

‘Büyük ülkenin küçük bir modeli’ sloganıyla 2003 yılında açılan Miniatürk’ü gezen huzurevi sakinleri Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 1/25 oranında küçültülmüş minyatür modelleri gezdi. İstanbul, Anadolu ve Yurtdışı olmak üzere 3 ayrı kategoride yer alan minyatür modellemeleri gezen huzurevi sakinlerinin bir sonraki durağı ise Şelale Parkı’nda verilen öğle yemeği molası oldu. Günün yorgunluğu bir nebze olsun verilen öğle yemeği ile atan huzurevi sakinleri sonrasında ise Türk Dünyası Kültür Mahalleleri turu ile günü noktaladı. Huzurevi sakinleri düzenlenen gezi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve belediye çalışanlarına, İBB yetkililerine teşekkür etti.