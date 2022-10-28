Kartal’da, Altyapı Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kartal’ın Tüm Mahallelerinde Altyapı Seferberliği

Modern ve yaşanabilir kent anlayışını merkeze alarak Kartal’ın ve Kartallıların ulaşım ve altyapı sorunlarına çözüm üreten Kartal Belediyesi, ilçenin son 30 yılının en geniş kapsamlı altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)’nin beraber gerçekleştirdiği çalışmalarda, yağmursuyu ve atık su kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2019 yılından bu yana tüm çalışmalar Kartal’ın 20 mahallesinde de gerçekleştirilirken, ekipler son olarak; Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, Uğur Mumcu Mahallesi Serçe Sokak ve Çavuşoğlu Mahallesi Çoban Yıldızı Caddesi’nde uzun mesailer ile çalışmalarını sürdürüyor.

90 Sokakta, 14 Bin 131 Metre Kanal Çalışması

Ayrıca, 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 14 Bin 131 metre yağmursuyu ve atık su kanal çalışması gerçekleştirildi. 2025 yılına kadar planlanan çalışmalarda, yine Kartal’ın tüm mahallelerinde bu sayının daha da artacağı belirtiliyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den İBB Başkanı İmamoğlu’na Teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB ve İSKİ ile beraber gerçekleşen çalışmalar sayesinde, Kartallıların 30 yıldır kâbusu haline gelen su baskınlarının son bulduğunu vurgulayarak; “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana, Kartal’da son 30 yılın en büyük altyapı yatırımları hayat bulmaya devam ediyor. Ekiplerimiz, titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ne kadar teşekkür etsek az. 2025 yılına kadar planlanan çalışmalarda, bu yatırımların katbekat büyüyeceğinden de şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.