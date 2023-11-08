Kartal’da Ağaçlar Budanmaya Başladı

Kartallı vatandaşların Komşu İletişim Merkezi’ne ilettikleri talepleri değerlendiren ekipler; Kasım ayında ağaç budama çalışmalarını başlattı. Ağaçların; ilkbaharın etkileri ile uyanmaya başladığı 30 Mart tarihine kadar devam edecek olan budama çalışması ile Kartal’ın ağaçları daha sağlıklı hale getirilecek. Vatandaşların ilettiği taleplere göre Kartal’ın 20 mahallesindeki farklı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen hizmet kapsamında geçen yıl 4311 ağaç budamıştı. Bu yıl da Kasım ayı itibariyle başlayan budama çalışmalarında ağaçların fazla büyüyen, tellere ve binalara değen kollarının yanı sıra ölü dalları da budanıyor. Ağaçların özellikle lodos gibi fırtınalı havalarda da tehlike oluşturan, dallarından arındırıldığı budama çalışması sırasında ekipler organize bir şekilde çalışıyor.

Çalışmalar sırasında güvenlik önlemleri de alınıyor

Budama çalışmasında küçük ağaçlar için 5 metrelik özel aparatlar ile yerden budama yapan ekipler, 10-20 metre yüksekliğindeki daha büyük ağaçlar içinde sepetli özel vinç kullanıyor. Budama sırasında hem güvenlik hem de kent trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için de gerekli önlemler alınıyor. Ana caddelerin önce bir yanındaki ağaçları budayarak dalları temizleyen ekipler trafiğin aksamamasını sağlıyor. Ekipler çalıştıkları cadde veya sokaktaki tüm ağaçların türüne ve yapısına göre uygun şekilde budanmasını gerçekleştiriyor. Ağaçların uyanarak sürgün verdiği 30 Mart tarihine kadar bitirilmesi hedeflenen çalışma ile ilçedeki ağaçların daha sağlıklı ve güçlü hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmalar sırasında büyük miktarda polen döken ağaçlarda tespit edilerek özellikle alerjik reaksiyonlara neden olan kuru polenlerden cadde ve sokaklar arındırılıyor.

Kuş yuvalarına özel budama hizmeti

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ağaç budama çalışması sırasında görevliler ağaçların üzerlerinde bulunan kuş yuvalarını da koruyorlar. Kuş yuvalarının zarar görememesi için çok dikkat eden ekipler yuvaların bozulmaması için özel budama da yapıyorlar. Özellikle yüksek çınar ağaçlarının tepelerinde bulunan yuvaları destekleyen dallar özel şekilde budanarak kuşların yaşam hakkı da korunuyor. Budama artıkları da yine aynı ekipler tarafından toplanarak parklarda kullanılan gübre yapımında kullanılıyor.