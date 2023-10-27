Kartal'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası’na Ev Sahipliği Yapacak

31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvalar Kartal Yakacık Stadı’nda yapılacak. Üç gün boyunca sürecek olan turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kartal Karması, Kartal Spor, Cherno More Varna, Spartak Varna, Jas Qyran, Pendik Spor ve Ümraniye Spor olmak üzere turnuvaya 10 takım katılacak. Saat 17.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek olan turnuvada kıyasıya bir rekabet yaşanacak.