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Kartal'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası’na Ev Sahipliği Yapacak

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Kartal'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası’na Ev Sahipliği Yapacak
Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvasına ev sahipliği yapacak.

31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvalar Kartal Yakacık Stadı’nda yapılacak. Üç gün boyunca sürecek olan turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kartal Karması, Kartal Spor, Cherno More Varna, Spartak Varna, Jas Qyran, Pendik Spor ve Ümraniye Spor olmak üzere turnuvaya 10 takım katılacak. Saat 17.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek olan turnuvada kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

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