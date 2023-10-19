Kartal Kadın Emeği Pazarı Açıldı

Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar geliştirmek amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların ürettikleri el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta, kanaviçe ve gıda gibi ürünlere, ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’nda vatandaşların erişmesine olanak sağlıyor.

El emeği ile üretim yapan ancak ürünlerini tüketici ile buluşturma konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar, Kartal Kadın Emeği Pazarı aracılığı ile ekonomik hayata katılım sağlıyor.

Son olarak Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde açılan pazara vatandaşlar da ilgi gösterdi.

18-20 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan pazarın açılışına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın yanı sıra, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, İyi Parti Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Aysel Çom ve Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan katıldı.

Stantları ziyaret ederek katılımcı kadınlar ile bir araya gelen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, kadın emeği pazarlarının; kadınların sosyal ve ekonomik alanlarda kendilerini var edebilmelerine olarak sağladığını belirterek tüm Kartallı vatandaşları, Kadın Emeği Pazarı’na davet etti.

Birbirinden güzel pek çok farklı eser ve ürünün yer aldığı Kadın Emeği Pazarı, 20 Ekim’e kadar ziyarete açık kalacak.