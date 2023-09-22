Kartal Halk Eğitimi Merkezi Kurs Kayıtları Başladı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, ilçe genelinde vatandaşların ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda birçok branşta verilecek olan eğitimler için kurs kayıtları başladı. Sosyal, kültürel ve mesleki olarak verilecek olan kurslar hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik olarak yapılacak.

2023-2024 eğitim, öğretim döneminde verilecek olan kurslar Hürriyet, Yakacık, Uğur Mumcu ve Soğanlık Kültür Merkezi’nde başlayacak. Kurslara başvurular Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek. Hem yetişkinler hem de çocuklar için düzenlenen ve birçok branşta verilecek olan kurslar arasında; tiyatro, drama, okuma-yazma, İngilizce, Almanca, resim, satranç, ebru sanatı, hat sanatı, gitar, piyano, kemençe, bağlama, ney, zurna gibi bölümler yer alıyor.

Ayrıca, yetişkinler için okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitiminin yanı sıra çocuklar için robotik kodlama eğitimleri de verilecek. 8 yaş ve üzeri çocuklar içinde Kartal Belediyesi Çocuk Korusu eğitimleri de Soğanlık Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Verilecek olan kurslar ile çocuklar erken yaşta ilgi duydukları branşlar ile tanışacak. Yetişinler ise verilecek olan mesleki kurslar ile hem kendilerini geliştirecek, hem de sanat dallarına yeteneği olan kişiler aldıkları eğitim ile bunu pekiştirmiş olacak.