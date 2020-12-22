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Kartal'da Park Sayısı 175’e Yükseliyor

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Kartal, yepyeni bir parka daha kavuşuyor. Soğanlık Orta Mahalle’de vatandaşların kullanımına açılacak olan Alparslan Sokak Yanı Parkı ile ilçedeki park sayısı 175’e yükselecek.

Kartal'da Park Sayısı 175’e Yükseliyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek ilçe genelindeki parkların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Kartal’a yeni bir park kazandırılırken var olan parklarda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Var Olan Parklarda Yenileme Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı zamanlarda vatandaşların yeşil, temiz ve huzurlu ortamlarda nefes alabilmeleri, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için devam eden yeni park çalışmalarının yanı sıra; ilçe genelindeki tüm parklarda yenileme ve yeşillendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalarına her gün yeni parkları ekleyen ekipler, Soğanlık Orta Mahalle’de açılacak olan Alparslan Sokak Yanı Parkı için aralıksız çalışırken, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan Tacettin Özgüder Parkı’nda, Eski Stad Yanı Parkı’nda, Yakacık Çarşı Mahallesi Hoca Fuat Efendi Parkı’nda, Yukarı Mahalle Gülistan Parkı ile Karlıktepe Mahallesi Bulgaristan-Varna Parkı’nda da çocuk oyun alanı kauçuk yapımı sert zemin çalışmaları, salıncak ve iskelet montajı ile boyamaları, su deposu yenileme çalışmaları, çim biçme, sert zemin temizliği ve genel bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

 Çalışmalar kapsamında parklardaki oyun grupları olmak üzere oturak ve yeşil alanları elden geçiren ekipler, aynı zamanda parklarda hareketi engelleyen ağaçları budayıp oyun alanları için zemin iyileştirmesi yapıyor. Parklardaki genel bakım çalışması, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Tüm bu çalışmalarla vatandaşların parklardan daha konforlu ve güven içinde yararlanması hedefleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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