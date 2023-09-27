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Kartal Belediyesi'nin Özenli Temizlik Seferberliği

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Kartal Belediyesi'nin Özenli Temizlik Seferberliği
Kartal Belediyesi, sakinlerine daha temiz bir çevre sunmak adına kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştiriyor. Buna göre, ilçe genelindeki temizlik faaliyetleri, hız kesmeden sürdürülüyor.

Kartal Belediyesi, sakinlerine daha temiz bir çevre sunmak adına kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştiriyor. Buna göre, ilçe genelindeki temizlik faaliyetleri, hız kesmeden sürdürülüyor.

Yoğun ve Özenli Temizlik Çalışmaları

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her bir sokakta özveriyle çalışarak ilçenin her köşesini temizliyor. Son olarak Cevizli Mahallesi'nde görev alan bu ekipler, mahalledeki kurumuş otları kesip, sokakları tertemiz yıkıyorlar.

Kartal'da Yenilenen Sokaklar ve Cadde Temizlikleri

Özellikle yaz aylarının ardından ilçenin sokak ve caddelerinde biriken kirliliği gidermek adına, temizlik ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla beraber, sokaklar ve caddeler parlıyor, konteynerler de özel araçlarla dezenfekte edilerek sağlıklı hale getiriliyor.

Vatandaşların Temizlikle İlgili Görüşleri

Kartal'ın birçok mahallesinde yürütülen bu etkili temizlik çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor. Temizlik ekiplerine ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür eden Kartallılar, bu hizmetten duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar.

Kartal Belediyesi İle İletişim

Temizlik konusunda herhangi bir talebi veya önerisi olan Kartallı vatandaşlar, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Hattı olan 444 4 578 numarasını arayarak görüşlerini bildirebilirler.

Bu çalışmalarla Kartal Belediyesi, sakinlerine daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ortam sunmayı hedefliyor.

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