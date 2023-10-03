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Kartal Belediyesi’nden Sürpriz!

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Kartal Belediyesi’nden Sürpriz!
Kartal Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlar için örnek bir proje başlattı. Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılmaları için atölyeler ve etkinlikler düzenleyen Kartal Belediyesi, bu kez engelli vatandaşlar için anlamlı bir sürpriz yapıyor.

Kartal Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlar için örnek bir proje başlattı. Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılmaları için atölyeler ve etkinlikler düzenleyen Kartal Belediyesi, bu kez engelli vatandaşlar için anlamlı bir sürpriz yapıyor. Engelli vatandaşların doğum günlerini kutlayarak onların bu özel gününü pasta ve hediyelerle kutluyor. İlçe genelinde başlatılan proje kapsamında mart ayı sonuna kadar 1000’in üzerinde Kartallının doğum günü pastası ve hediyesi Kartal Belediyesi tarafından evlerine götürülecek.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk gününde Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, engelli vatandaşların evine misafir oldu. Doğum günü olan iki gencin mutluluğuna ortak olan Kartal Belediyesi, ailelerin ve çocukların bu özel günlerinde yanlarında oldu.

Kartal Belediyesi Aşevi’nde yapılan pastalar ve özel hediyelerle ziyaret edilen evlerde büyük mutluluk yaşandı. Ebeveynler bu özel günlerinde yanlarında olan Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini iletti.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada projenin ilk etabının mart ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.

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