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Kartal Belediyesi’nden Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Mesaisi

Kartal Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı mücadelesine devam ediyor.

Kartal Belediyesi’nden Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Mesaisi

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte yoğunluğun azaldığı hastanelerde, halk sağlığını korumak adına dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Dezenfekte çalışmalarında, Covid-19’a karşı en etkin ve sağlıklı dezenfekte ürünleri kullanılıyor. Ekipler, hafta sonları sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, hastanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Son verilere göre, ilçede 11 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte eden Kartal Belediyesi, Covid-19’a karşı başlattığı seferberliği aralıksız sürdürüyor.

“Virüsle Hem Ekonomik Hem Sosyal Alanda Mücadele Ettik”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallıların sağlığını korumak adına, Covid-19’a karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Kartal Belediyesi olarak, ilçemizde Covid-19’a karşı ilk günden itibaren bir seferberlik başlattık. Sosyal belediyeciliğin gereğini yaparak, virüsün hem sosyal hem ekonomik alanda yarattığı etkilerle mücadele ediyoruz. Bu zor günlerde, maddi zorluklar çeken komşularımızın ve esnafımızın yanında olmak için gayret ettik, etmeye devam ediyoruz. Halk sağlığını korumak adına, virüse karşı önemli bir mücadele alanı olan dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şimdiye kadar, 11 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte ederken, hafta sonları sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek hastanelerimizde dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki, gerekli kurallara hassasiyet göstererek, bu zor günleri hep beraber atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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