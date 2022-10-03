Kartal Belediyesi’nden Lise Öğrencileri Arası Enver Gökçe Şiir Yarışması

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, Kartal’daki lise öğrencilerine fırsat vermek ve onları desteklemek adına düzenlenen şiir yarışmasıyla yetenekli gençler ödüllendirilecek. İstanbul’un en genç belediye başkanı olan Gökhan Yüksel, gençlere her zaman öncelik verdiklerini ve desteklediklerini belirterek, lise öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet etti.

Usta şair Enver Gökçe’yi yaşatmak ve genç kuşaklarla buluşturmak amacıyla düzenlenen şiir yarışmasının başvuruları 1 Ekim-30 Ekim 2022 tarihlerinde yapılabilecek.

1940 Kuşağı olarak adlandırılan toplumcu şairlerin önde gelen isimlerinden Enver Gökçe (1920- 19 Kasım 1981), adına düzenlenen yarışmaya Kartal ilçe sınırları içinde bulunan lise öğrencileri başvuru yapabilecek.

Dede Korkut ve Yunus Emre’ye dayanan dil titizliğine sahip, halk kültürüne önem veren; emeği, eşitliği, özgürlükleri, barışı savunan şair Enver Gökçe’nin, gelecek nesiller tarafından öğrenilmesi için düzenlenen yarışmaya başvurular adresi üzerinden yapılabilecek. Başvuru sahipleri en fazla 2 eser ile yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın Seçici Kurulu’nda ise, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Şair ve yazarlar Niyazi Yaşar, Yusuf Alper, Metin Cengiz, Dilruba Nuray Erenler, Hayrettin Geçkin ve İsmail Biçer yer alacak.

Lise Öğrencileri Arası Enver Gökçe Şiir Yarışması’nın ödül töreni ise Enver Gökçe’nin ölüm yıldönümü olan 19 Kasım 2022’de yapılacak. Ödül Belgesi ve Plaket verilecek olan yarışmada; Birincilik Ödülü 3.000 TL, İkincilik Ödülü 2.000 TL, Üçüncülük Ödülü 1.000 TL, Mansiyon ödülü ise 750 TL olarak eser sahiplerine takdim edilecek.

Yarışma Koşulları:

1. Yarışmaya, Kartal sınırları içerisinde bulunan liselerin öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya, en fazla 2 şiirle katılım sağlanabilir. Şiirler serbest ölçüde olacaktır; uzunluk-kısalık sınırlaması aranmayacaktır.

3.Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini bilgisayar ortamında Word sayfasına 12 punto ile yazarak, bu sayfanın en altına gerçek isim ve soyadlarını, iletişim telefonlarını, mensubu bulundukları okulun adını not düşerek [email protected] hotmail.com adresine göndereceklerdir.

4. Yarışmaya katılacak eserler, Enver Gökçe’nin dil ve şiir çizgisine aykırı olmamalıdır. Bu nedenle, yarışmaya katılacak öğrencilerin Enver Gökçe üzerine kısa bir araştırma yapma ve şiirlerini taramalarında fayda vardır.

5. Yarışma başvurusu 1 Ekim 2022’de başlayacak, 30 Ekim 2022’de son bulacaktır.

6. Ödüller, 19 Kasım 2022’de (Enver Gökçe’nin ölüm gününde) düzenlenecek etkinlikte verilecektir.

7. Ödül tutarları; Birincilik Ödülü 3.000 TL, İkincilik Ödülü 2.000 TL, Üçüncülük Ödülü 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Jüri gerek görürse, 1 kişiye de Mansiyon verebilir. Mansiyon ödülü ise 750 TL’dir. Ayrıca ödüle değer görülen öğrencilere, “Ödül Belgesi” ve “Plaket” takdim edilecektir.

8. Kartal Belediyesi, yarışmada ödül alan şiirlerle birlikte jüri tarafından uygun görülen şiirlerden bir kitap oluşturabilir. Şiir sahipleri, telif talep edemez.

9. Ödüle, Kartal Belediyesi çalışanları ve çalışanların birinci dereceden yakınları katılamaz.