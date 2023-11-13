Kartal Belediyesi’nden ‘Kadınlar Buluşuyor, Dayanışma Artıyor’ Etkinliği

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ‘Kadınlar Buluşuyor, Dayanışma Artıyor’ projesiyle birlikte her hafta bir mahallede Kartallı kadınlar için etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl faaliyetleri kapsamında yapılacak olan etkinliklerde, gündelik hayatın koşturmacasından uzaklaşıp kadınlar arasındaki dayanışma ve desteği büyütmek için neler yapılabileceği konuşulacak. ‘Kadınlar Buluşuyor, Dayanışma Artıyor’ etkinliklerinin ilki 16 Kasım Perşembe günü saat 13.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Düğün Salonu’nda yapılacak.

Kartallı kadınların davetli olarak katılacağı diğer etkinlikler ise 23 Kasım Perşembe günü Yukarı Mahalle-Pembe Köşk Düğün Salonu, 27 Kasım Pazartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi-Salon Asyam, 30 Kasım Perşembe günü ise Orhantepe Mahallesi Çınar Düğün Salonu’nda saat 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kartallı kadınların davetli olarak katılacağı etkinliklere katılım ve ayrıntılı bilgi için; Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0216 280 61 30 no’lu telefonundan bilgi alınabilecek.