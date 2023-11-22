Kartal Belediyesi’nden İlkokul Öğrencilerine Ağız Ve Diş Sağlığı Taraması

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından başlatılan tarama çalışmalarında çocuklara ağız ve diş bakımı hakkında bilgi verildi. Kartal’daki ilkokullarda 1. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan ağız ve diş sağlığı tarama çalışmaları Kartal Cevizli Mahallesi’ndeki Gürbüz Bora İlkokulu’nda başladı. Hizmete başlayan ekipler toplam 260 ilkokul öğrencisine yönelik ağız ve diş taraması hizmetinin yanı sıra ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme konusunda da eğitim verdi. Öğrencilerin önce iki ayrı gruba ayrıldığı uygulamada ilk gruba ağız ve diş taraması gerçekleştirilirken, diğer gruba ise ağız ve diş sağlığının öneminin anlatıldığı eğlenceli bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Diş kostümü giymiş iki maskotun da görev aldığı taramada her öğrenciye içinde diş fırçası ve macunun olduğu bir set hediye edildi. Uzman doktorların gerçekleştirdiği taramalar ve tiyatro gösterimi bu hafta 6 ilkokulda daha devam edecek.

Okullarda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen taramaların ardından ailelere çocukları ile ilgili bilgi veriliyor ve ardından da talep eden ailelerin de onayı ile Koruyucu Diş Hekimliği hizmetleri kapsamında dişlerinde sorun tespit edilen çocukların dolgu, diş çekimi ve diş taşı temizleme işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Okul yönetimleri ile işbirliği halinde gerçekleştirilen proje kapsamında okullardan belediye servis araçları ile alınan öğrenciler Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki tedavileri ve eğitim programlarının ardından tekrar okullarına bırakılıyor.