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Kartal Belediyesi’nden Gençlere Yönelik İlk Yardım Eğitimi

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Kartal Belediyesi’nden Gençlere Yönelik İlk Yardım Eğitimi
Kartal Belediyesi, ilçe genelinde sağlık hizmetlerini ve projelerini sürdürmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından insan sağlığı için ilk yardımın önemine vurgu yapmak amacıyla Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimlerde İlk yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Sevil Hellaç ve Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Başhemşiresi Hidayet Topuz, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kaza anında hastaya ilk müdahalede bulunurken dikkat edilmesi gereken hususları uygulamalı olarak gösterdi. Gençlere yönelik olarak düzenlenen eğitimlerde ilk olarak 112 Acil Çağrı Hattı’nın hangi koşullarda ve nasıl aranacağı anlatılırken, bu hattı gereksiz kullanmanın yaratabileceği olumsuzluklardan da bahsedilerek gençlerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği ele alındı.

Olası bir yaralanma durumunda olayın 112 Acil Çağrı Hattı’na bildirilmesi ve yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin öneminin anlatıldığı eğitimde ayrıca çocuklara; temel ilk yardım bilgileri, olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık, zehirlenme gibi bir durumda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. İnteraktif şekilde ilerleyen eğitimler boyunca öğrenciler, eğitmenlere sorular sorarak ilk yardım ile ilgili merak ettikleri konularda bilgi aldı.

İlk müdahalenin dikkatli ve doğru şekilde yapıldığında hayat kurtardığını ifade eden Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker, “Gençlerimiz verdiğimiz eğitimlerle kendilerinin ve çevrelerindeki insanların başlarına gelebilecek kazalarda ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğreniyorlar. Gençlerimizin bu konuda bilinçli olması bizler için çok önemli. Gücümüz yettiğince ulaşabildiğimiz her gencimize ilk yardımın önemini ve bu eğitimin onlara ömür boyu katacağı artıları anlatmaktan yorulmayacağız.” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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