Kartal Belediyesi’nden Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Futbol Turnuvası

Kartal Yakacık Stadı’nda gerçekleşen turnuvanın açılış törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Dernek Başkanı Nasır Süleymanoğlu ve ünlü futbolcu Ümit Özat katıldı.

Turnuvanın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, açılış konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Cumhuriyetimizin 100. Yılını yaşıyoruz. Kartal Belediyesi olarak, kentimizde unutulmaz etkinliklere imza attık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal’da sporu ve sporcuyu her alanda desteklemeye devam ediyor, tüm genç sporcularımıza başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin devamında, protokol üyeleri kulüp yöneticilerine sırayla teşekkür plaketi takdim etti. Takdimlerinden ardından, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin ile Kartal Amatör Spor Kulüpleri Dernek Başkanı Nasır Süleymanoğlu temsilen karşılaşmanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Törenin devamında, turnuvanın ilk karşılaşması olan, Beşiktaş ve Kartal Karması müsabakasının başlama düdüğü çaldı.

100. Yıl Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası’nın final karşılaşması, 2 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da oynanacak.

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