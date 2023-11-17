Kartal Belediyesi’nden Çocuklar İçin Ara Tatil Şenliği

‘Derslere Kısa Bir Mola’ sloganıyla yapılan şenliklerde, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirip çeşitli oyunlar ve sürpriz eğlencelerle dolu bir gün geçirdi.

Çocuklar Ara Tatilde Doyasıya Eğlendi

Kartal’ın farklı bölgelerinde yapılacak olan mahalle şenliklerinin ilki Yunus Mahallesi Yunus Atatürk Parkı’nda yapıldı. Gönüllerince eğlenen ve bu güzel günün tadını çıkaran çocuklar, atölye çalışmalarına katıldı, geleneksel sokak oyunlarını oynadı. Dev şişme oyuncakların da kurulduğu etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının da yapıldığı etkinliklerde gönüllerince eğlenen çocuklar ara tatilin de tadını çıkardı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil etkinlikleri; 17 Kasım Cuma günü Esentepe Mahallesi Ak-El Kooperatif Parkı, 18 Kasım Cumartesi günü Kordonboyu Mahallesi Çeçenistan Parkı ve 19 Kasım Pazar günü Yakacık Çarşı Bayram Demirkol Parkı’nda saat 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.