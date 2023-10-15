Kartal Belediyesi Ziyaretinde Okan Üniversitesi Mimarlık Öğrencileri

Okan Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Kartal Belediyesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında genç mimar adayları, Kartal Belediyesi yetkililerinden ilçenin coğrafyası, tarihi ve mevcut projeleri hakkında önemli bilgiler edindiler.

Ziyarete, Okan Üniversitesi öğrencilerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in adına eşlik eden Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ile gerçekleşti. Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, öğrencilere önce Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nı gezdirerek, ilçede gerçekleşen ve devam eden projeler hakkında teknik bilgi verdi. Ziyaretin devamında, Meclis Salonu'nda Kartal Belediyesi yetkilileri, ilçenin coğrafyası, tarihi ve mimari durumu hakkında detaylı bir sunum yaptılar. Genç mimar adayları, Kartal Meydanı ve sahil şeridi ile ilgili tezlerini hazırlarken fikir alışverişinde bulundular.

"Projeleriniz, Geleceğimizi Aydınlatıyor"

Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Okan Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Okan Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Kartal Belediyesi'ni ziyareti bizim için son derece kıymetli bir deneyim oldu. Bu ziyaret sayesinde genç mimar adaylarına, ilçemizin coğrafyası, zengin tarihi ve devam eden projeler hakkında ayrıntılı bilgi verme fırsatı bulduk. Kartal, sadece konumuyla değil, aynı zamanda derin kökleri olan bir ilçedir. Burada yürüttüğümüz projeler, bu tarihi mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için özenle planlanmıştır. Her bir proje, ilçemizin karakterine saygı gösterirken, modern ihtiyaçları da karşılamayı hedeflemektedir. Genç mimar adaylarının Kartal Meydanı ve sahil şeridi ile ilgili çalışmalar yapacak olmaları, bizi ayrıca mutlu etmektedir. Bu alanlar, ilçemizin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Bu projelerin bölgeye kattığı değeri görmek, bizi gururlandırmaktadır. Okan Üniversitesi öğrencilerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyor, gelecekteki projelerinizde başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki, sizlerin yaratacağı projeler, ilçemizin geleceğini aydınlatacaktır."