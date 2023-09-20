Kartal Belediyesi ve İBB’den Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Desteği

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İBB tarafından ortak gerçekleştirilen çalışmada, spor kulüplerine malzeme desteği bir törenle gerçekleştirildi.

Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Yardımcısı Mustafa Baştimur, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Nasır Süleymanoğlu, çok sayıda meclis üyesi ve spor kulübü başkanları ile yönetimleri katıldı.

“Spor Kulüplerimizin Başarılarına Bir Nebze Ortak Olmak Bizler İçin Çok Kıymetli”

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayarak; “Hepinizin spor için gösterdiği çaba çok önemli. Kartal Belediyesi olarak yıl içinde ara ara yaptığımız nakdi yardımlarla, spor tesislerimizin iyileşmesi için attığımız adımlarla, Atalar, Karlıktepe gibi spor tesisleri ile Dragos Su Sporları Merkezi ve parklardaki spor alanlarıyla amacımız Kartal’da sporda tesisleşmeydi.

İddiamız buydu. Yakacık Spor Kompleksi ile iddiamızı daha da büyüttük. Bugün İBB ile beraber bizler için çok önemli olan bir işi gerçekleştiriyoruz. Spor kulüplerimizin başarılarına bir nebze olsun ortak olabilmek bizler için çok kıymetli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Kartal Belediyesi ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu destekler sayesinde spor kulüplerimizin başarıları her geçen gün daha da artacak.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından KASK / Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği) Başkanı Nasır Süleymanoğlu yıl içinde spor kulüplerine hem nakdi ve hem de malzeme desteği veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Yardımcısı Mustafa Baştimur ise Kartal’daki törende spor kulüplerinin temsilcileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek yapımı tamamlanan Yakacık Stadı’nda nice başarılı sonuçlar almayı diledi.



22 Amatör Kulübe Malzeme Desteği Yapıldı

Kartal’da 22 kulübe malzeme desteği veren İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün amatör spor kulüplerine; verdiği kolilerde 20 farklı malzeme bulunuyor. Formadan, futbol topuna, eldivenden yağmurluğa kadar gerekli her malzemenin bulunduğu koliler, kulüp yetkililerine teslim edildi.