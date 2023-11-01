Kartal Belediyesi, Sonsuz Özlem 10 Kasım Resim Sergisi’ne Ev Sahipliği Yapacak

Kartal Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.