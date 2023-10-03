Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Açılıyor

Kartal Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir açılışa ev sahipliği yapıyor.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaları ve projeleri yürüten Kartal Belediyesi, ilçeye yeni ve modern bir veterinerlik binası kazandırıyor. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yapılacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarına yönelik hizmet taleplerinin ardından hayata geçirdiği merkez ile can dostların sağlığı da güvence altına alınacak.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde 1200 m2 alan üzerine kurulu Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde; 2 klinik, 2 ameliyathane, 1 bakım odası, 1 laboratuvar, 1 röntgen ünitesi yer alıyor. Ayrıca merkezde hayvan müşahede alanı, eğitim odaları, sosyal alanlar, bekleme alanı ve 30 araçlık otopark da bulunuyor.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi Kent Sokak da bulunan Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışı 4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 15.00’de yapılacak.