Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin Resim Bölümü Yetenek Sınavlarıyla Sanatsever Gençleri Ağırlıyor

Kartal Belediyesi tarafından oluşturulan Sanat Akademisi, müzik ve sahne sanatları alanlarında eğitim almak isteyen Kartallı çocuklara destek olmayı hedefliyor. Akademinin Resim Bölümü'nde eğitim almak isteyen gençler için düzenlenen Yetenek Sınavları büyük ilgi gördü. Toplamda 450'ye yakın başvuru yapılan sınavlara, Kartal'dan gelen çocuklar ve gençler ile aileleri yoğun bir ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü’nde, yetenekli öğrencilere kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirecek düzeyde sanat eğitimi verilmeye devam ediliyor. 450’ye yakın aday, geçtiğimiz hafta sonu 7-8 Ekim tarihlerinde, Kartal Belediyesi Sahil Binası’na gelerek, yetenek sınavlarında yerini aldı.

Sınavda, jüri tarafından adaylara çeşitli objelerin karakalem ve pastel boya ile renklendirme tarzlarıyla resmedilmesi istendi. İki aşamalı ve 45’er dakikadan oluşan sınavlar sonucunda, 9-10-11 yaş ve 12-13-14 yaş ile 15-16 yaş olmak üzere toplamda 3 yaş grubundan yetenekli bulunan adaylar arasından öğrenci alımı yapılacak. Sınav sonuçları, Kartal Belediyesi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, Sanat Akademisi'nin oluşturduğu bu fırsattan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduklarını ifade etti.

Her yaş grubundan aday, jüri tarafından verilen görevleri başarıyla tamamlamak için büyük bir özveriyle çalıştı. Resim Bölümü yetenek sınavları, çocukların sanatsal yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturarak, geleceğin sanatçılarını belirlemekte önemli bir adım oldu.

“Bu Akademi, Sadece Resim Öğretmeyle Kalmayacak”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu akademi, sadece resim öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda çocuklarımızın hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirecek bir platform” diyerek, şunları söyledi;

“Sanatın, insanların ruhunda yarattığı derin etkileri ve toplumun kültürel dokusuna kattığı zenginliği hepimiz çok iyi biliyoruz. Sanat, bir toplumun belleğidir. Geçmişini, bugününü ve yarının hayallerini yansıtan bir ayna gibidir.

Bu yüzden, genç nesillerimizin sanata erişimini kolaylaştırmak, yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamak bizim için son derece kıymetlidir. Sanatın büyülü dünyasında çocuklarımızın yol alabilmesi için buradayız. Bugün, 450 çocuğumuzun bu sınav için başvuruda bulunması, sanata olan ilginin ve tutkunun ne kadar canlı olduğunun bir göstergesidir.

Bu tablo, Kartal'ın sanata ve kültüre olan duyarlılığının önemli bir yansımasıdır. Bu yüzden, bu akademiyi kurmak ve bu sınavı düzenlemek bir zorunluluktu. Çünkü sanat, geleceğin inşasında temel bir taş olarak hepimize rehberlik edecek.

Bu akademi, sadece resim öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda çocuklarımızın hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirecek bir platform olacaktır.

Onların sanatsal potansiyellerini keşfetmelerine ve bu potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olacak. Sonuç olarak, bu akademiyle birlikte, Kartal'ın geleceğine sanatın renklerini ve dokusunu katmaya hazırız.”