Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genç Yetenekleri Bekliyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ‘Müzik Bölümü’nde eğitim almak isteyen 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için yetenek sınavı düzenliyor.





Prof. Cana Gürmen danışmanlığında Akademi’ye piyano, gitar, keman, çello, yan flüt, perküsyon ve koro branşlarında öğrenci alımı yapılacak.





Sınav başvuruları; 02- 27 Ekim 2023 tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.





Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde Kartal'daki yetenekli öğrencilerin saptanması ve bu öğrencilerin 3 yıl boyunca kendi branşlarında kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirmek amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra; öğrenciler masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabilecek.





Yetenek sınavları 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi sahil hizmet binasının 5. katında gerçekleştirilecek.





Kartal’da ikamet etme şartı aranan sınavlarda başvuran öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır.