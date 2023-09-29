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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genç Yetenekleri Bekliyor

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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genç Yetenekleri Bekliyor
Kartallı genç ve çocukların sanat faaliyetlerine daha aktif katılım sağlayabilmeleri ve yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlarda birer profesyonel olarak var olabilmeleri amacıyla kurulan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, yetiştireceği genç yetenekleri bekliyor.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ‘Müzik Bölümü’nde eğitim almak isteyen 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için yetenek sınavı düzenliyor.

Prof. Cana Gürmen danışmanlığında Akademi’ye piyano, gitar, keman, çello, yan flüt, perküsyon ve koro branşlarında öğrenci alımı yapılacak.

Sınav başvuruları; 02- 27 Ekim 2023 tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde Kartal'daki yetenekli öğrencilerin saptanması ve bu öğrencilerin 3 yıl boyunca kendi branşlarında kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirmek amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra; öğrenciler masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabilecek.

Yetenek sınavları 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi sahil hizmet binasının 5. katında gerçekleştirilecek.

Kartal’da ikamet etme şartı aranan sınavlarda başvuran öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır.

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