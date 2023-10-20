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Kartal Belediyesi Personeline Resmi Yazışma Kuralları ve EBYS Eğitimi

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Kartal Belediyesi Personeline Resmi Yazışma Kuralları ve EBYS Eğitimi
Kartal Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurum içi eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu eğitimler kapsamında Kartal Belediyesi meclis salonunda, belediye personeline yönelik ‘Resmi Yazışma Kuralları ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ konulu bir etkinlik düzenlendi.

Personelin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Resmi Yazışma Kuralları ve EBYS” konulu eğitim semineri, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) eğitmeni ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Çiçek tarafından verildi.

Resmi yazışma kurallarının ve bu bağlamdaki yönetmeliklerin ele alındığı eğitimde; elektronik belge yönetim sistemi, avantajları, belediyede kullanılan EBYS sistemi üzerinden gelen evrak ve giden evrak süreçleri, giden evrak süreçlerinin tamamlanmasının ardından belgelerin elektronik imza ile imzalanarak postalanması ve kamu idaresindeki resmi yazışma kuralları başlıkları detaylıca katılımcılara aktarıldı.

Görevli tüm personelin, resmi yazı diline hâkim olması ve EBYS sistemini en ince ayrıntılarına kadar kullanmasının önemi vurgulandı.

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