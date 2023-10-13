  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kartal
  4. Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Başlıyor

Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Başlıyor

Yayınlanma:
Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Başlıyor
Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile mesleği olmayanlara meslek edindirmek ve mesleği olanlara da ilgi alanları doğrultusunda beceri kazandırmak amacıyla ilçe genelinde kurs kayıtları başladı.

Mesleki olarak verilecek olan kurslar, Hürriyet, Yakacık, Soğanlık, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Topselvi Barış Manço Kütüphanesi olmak üzere 5 ayrı noktada yapılacak. Kurslara başvurular Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Mesleki olarak verilecek ve 18 yaş üstü başvuruların yapılabileceği kurslarda; okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi, aşçı yardımcılığı, pastacı yardımcılığı mefruşat/giyim, el nakışı, çini kursu, giyim/kalıp, iğne oyası, protez tırnak, kalıcı makyaj ve sepet örümü olmak üzere farklı branşlarda kurslar düzenlenecek. Yapılacak olan kurslar ile hem meslek edindirme hem de ilgi alanlarının değerlendirilmesi sağlanarak iş istihdamının da kapısı aralanmış olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER, Personel Alımı Yapacağını Duyurdu..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER, Personel Alımı Yapacağını Duyurdu..
İstanbul'da Elektrik Kesintisi! BEDAŞ, 12 Ekim Perşembe Günü Etkilenecek İlçeleri Açıkladı
İstanbul'da Elektrik Kesintisi! BEDAŞ, 12 Ekim Perşembe Günü Etkilenecek İlçeleri Açıkladı
AK Parti, MHP, İYİ Partili İBB meclis üyelerinden Gazze'ye ambulans gönderme kararı
AK Parti, MHP, İYİ Partili İBB meclis üyelerinden Gazze'ye ambulans gönderme kararı
Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 4 Yeni Çocuk Bakımevi Müjdesi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 4 Yeni Çocuk Bakımevi Müjdesi
Avcılar’da Kadınlar Üreten Eller Projesi ile Dijitalleşiyor
Avcılar’da Kadınlar Üreten Eller Projesi ile Dijitalleşiyor
İBB'nin Son Kararı: İSPARK Ücretlerine İkinci Zam Şoku! İSPARK Ücretleri Ne Kadar Oldu?
İBB'nin Son Kararı: İSPARK Ücretlerine İkinci Zam Şoku! İSPARK Ücretleri Ne Kadar Oldu?
1146 Kilometre: Bir Dayanışma Belgeseli Kadıköy Belediyesi'nce Yayınlandı
1146 Kilometre: Bir Dayanışma Belgeseli Kadıköy Belediyesi'nce Yayınlandı