Kartal Belediyesi, Kadın Dayanışmasını Büyütmeye Devam Ediyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Buluşuyor, Dayanışma Artıyor’ etkinliğinin ilki Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ile çok sayıda Kartallı kadın katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

“Sizlerin enerjisi, toplumsal dayanışmamıza güç katıyor”

Etkinlikte konuşan Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, kentlerin yükselmesi için kadınların oynadığı role dikkat çekerek, Kartal Belediyesi’nin hayatın her alanında kadınların yanında olduğunu ifade etti. Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, “Kadınlar, toplumun temel taşlarından biridir. Kentlerin yükselmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynarlar. Kartal Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almasını sağlamak ve onları desteklemek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu etkinlik, kadınların bir araya gelerek dayanışma ruhunu güçlendirmesi, birbirlerine destek olması ve güç birliği yapması amacıyla düzenlenmiştir. Bu özel gün vesilesiyle, burada bulunan Kartallı kadınlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin enerjisi, toplumsal dayanışmamıza güç katıyor. Kartal Belediyesi olarak, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki güçlü bir toplum, güçlü bireylerden oluşur. Kadınlarımızın gücünü bir araya getirerek, daha yaşanabilir bir Kartal için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, kadın dayanışmasını daha da büyüterek, geleceğe umutla bakacağımıza inanıyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte, daha güçlü ve dayanışma içinde bir Kartal için çalışmaya devam edelim.” diye konuştu.

Etkinliğin devamında ise, sanatçı Özgür Doğan sevilen halk türkülerini seslendirdi. Dayanışma etkinliğine katılan kadınlar, seslendirilen halk türkülerine doyasıya eşlik etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, dayanışma buluşmaları, 23 Kasım Perşembe Günü Yukarı Mahalle Pembe Köşk Düğün Salonu, 27 Kasım Pazartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi Salon Asyam, 30 Kasım Perşembe günü ise Orhantepe Mahallesi Çınar Düğün Salonu’nda saat 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.