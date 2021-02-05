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Kartal Belediyesi İbadethanelere Desteğini Sürdürüyor

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların dini ve geleneksel değerlerini önemseyerek ilçedeki tüm ibadethanelerin çevre düzenleme ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediyesi İbadethanelere Desteğini Sürdürüyor

Çalışmalar kapsamında, inşaatı yeni tamamlanan Esentepe Mahallesi Yukarı Rahman Camii’nde çevre düzenleme ve yaya/araç yolu yapım, onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, cami çevresindeki yaya ve araç yollarında yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilirken, cami girişinde de korkuluk yapımı tamamlandı.

Kartal Belediyesi’nin çalışmaları ile geçtiğimiz Aralık ayında da camilerde vatandaşların özellikle yağışlı havalarda ve sıcak yaz günlerinde gereksinim duyduğu üstü kapalı alan ihtiyacına cevap veren hareketli tente sistemleri yenilenmiş, avluları uygun olan bazı camilere de sabit tente sistemleri kurulmuştu.

“Ayrım Gözetmeksizin Çalışıyoruz”

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Kartal’da Esentepe Mahallemizde yapımı tamamlanan Yukarı Rahman Camii’ndeki çalışmaları ilk günden beri yakından takip ediyorduk. Caminin yapımının ardından, bölgede yaşayan komşularımızın talepleri doğrultusunda, çevre düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kartal Belediyesi olarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm komşularımız için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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