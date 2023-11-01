Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Cumhuriyet’in 100. Yılında Muhteşem Konser

Geceye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Bayram Ali Baştan, birim müdürleri ile dinleyiciler katıldı.

Şef-solistliğini Hakan Şensoy’un yaptığı Gençlik Senfoni Orkestrası, konser performansı boyunca; Selanik Türküsü, Sarı Gelin, İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı gibi eserleri seslendirdi. Gecenin sonunda, orkestranın sahne performansı, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Atatürk’ün Dinlediği Aynı Kemandan Selanik Türküsü

Gecenin en duygusal anlarından biri ise, şef Hakan Şensoy’un, Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği türkülerden biri olan, Selanik Türküsü’nü seslendirdiği anlar oldu. Şef Hakan Şensoy, Selanik Türküsü’nü, Atatürk’ün başkemancısı Enver Kapelman’ın Atatürk’ün huzurunda çaldığı aynı kemanla icra etti. Eserin icrası sırasında, salondaki yüzlerce insan duygu dolu anlar yaşadı.

Gecenin sonunda, Prof. Canan Gürmen ve Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Şef Hakan Şensoy’a plaket ve çiçek takdim etti. Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, sanatçı Hakan Şensoy’a ve tüm orkestra üyelerine teşekkürlerini sunarak, Kartal Belediyesi’nin sanatın her dalını desteklemeye devam ettiğini sözlerine ekledi.