Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. Yılı İçin Özel Bir Resim Sergisi Düzenledi

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı coşkusu içerisinde, Kartal Belediyesi, anlamlı bir organizasyonla sanat dünyasını bir araya getirdi. ‘Türkiye’nin İlkleri Miras’ isimli sergi, Kartal'ın kültürel mirasının yanı sıra Türkiye'nin tarihine de ışık tutuyor. Sergiye olan yoğun ilgi gözlerden kaçmazken, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla daha da anlam kazandı.

İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği İmzası

Sergi, İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği'nin değerli üyeleri tarafından hazırlanan eserlerle bezendi. Serginin ev sahipliğini yapan Kartal Belediyesi, -1. katta bulunan belediye meclisi fuaye alanını sanatla buluşturdu. Sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşayan Kartal Belediyesi, bu özel günü unutulmaz kılmak için tüm detayları düşündü.

Serginin Açılışında Kimler Vardı?

Sanatçı Murat Havan’ın öncülüğünde düzenlenen bu özel etkinlikte Kartal'ın seçkin isimleri bir araya geldi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi'nin değerli birim müdürleri, meclis üyeleri ve tabii ki sanatın gücüne inanan İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği üyeleri bu özel günü birlikte kutladılar.

Başkan Yüksel'den Sergiye Tam Not

Sergiye katılan 40'tan fazla sanatçının eserleri arasında bir gezintiye çıkan Başkan Yüksel, her bir eseri yakından inceledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına düzenlenen bu muhteşem serginin her bir detayından büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Kartal Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği desteği bir kez daha vurgulayan Yüksel, bu benzersiz sergiyi ziyaret etmek isteyen herkesi davet etti.

Sergi Kapanışında Anlamlı Jest

Serginin sonunda, emek veren sanatçılara küçük bir jest yapıldı. Her bir sanatçıya kartal figürü ile birlikte çiçekler takdim edildi. Bu özel an, sanatçıların emeklerinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında da sanatın ve kültürün yanında olmaya devam ediyor. Bu özel sergi, sadece bir gün değil, yıllar boyu hatırlanacak bir anı olarak kalacak.