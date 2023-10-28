Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 4. Dönem Toplantısı

Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Meclisi'nin yeni dönem toplantısı, heyecanla bekleniyordu. Ve nihayet, 2023-2024 dönemine ait 4. Dönem 1. Oturum Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda başarıyla gerçekleştirildi.

Kent Yönetiminde Çocukların Yeri Bu meclis, Kartallı çocuklara kent yönetiminde söz hakkı tanımak ve onların fikirlerini duymak için oluşturuldu. Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de oğlu Eymen Ali ile birlikte iştirak etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı da coşkuyla kutlandı. Kartal'ın farklı mahallelerinden gelen 65 çocuk, bu özel oturumda yeni meclis yönetimini belirleme fırsatı buldu.

Çocuklar Kendi Kararlarını Veriyor Çocuk Meclisi'nin 4. Dönem 1. Birleşim 100. Yıl oturumu, çocukların tanıtımları ile başladı. Bu oturumda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir kutlama düzenlendi. Meclis Salonu bayraklar ve renkli balonlarla süslendi. Oturumda meclis üyeleri ile çocuklar aynı sıralarda oturarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni Meclis Yönetimi Seçildi Oturumun devamında çocuklar, meclis komisyonları için oy kullandılar. Seçim sonuçlarına göre Umut Eren Uysal Başkanlığa getirildi. Ahmet Sami Akçicek 1. Katip ve Mahmut Ömer Kalabaş ise 2. Katip olarak göreve başladı.

Başkan Yüksel'den Çocuklara Mesaj Devir teslim töreninin ardından Başkan Gökhan Yüksel, Çocuk Meclisi kürsüsüne çıkarak, geçmiş dönem Çocuk Meclisleri'nden gelen önerilere değindi. Başkan Yüksel, çocukların önerilerinin değerli olduğunu vurgulayarak, park isimlerinden, park zeminlerine kadar birçok konuda çocuk meclisinin önerilerini dikkate aldıklarını ifade etti.

Önemli Adımlar Atıldı Başkanın ifadesine göre, çocukların kum zeminli parklarda yumuşak zemin talebi üzerine de adımlar atıldı. Ayrıca sokak hayvanları için önerilen tedavi merkezi de hizmete açıldı.

Meclis Toplantısının Sonu Başkan Yüksel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değinerek, 100. yıl kutlamalarına tüm Kartallıları davet etti. Başkanın konuşmasının ardından, meclis üyeleri de gündemle ilgili önerilerini dile getirdi.

Kartal Belediyesi, çocukların fikirlerini önemseyerek onlara kent yönetiminde söz hakkı tanıyan bir adım atmış oldu. Bu, demokrasimizin temel değerlerini yeni nesillere aktarmanın en güzel örneklerinden biridir.