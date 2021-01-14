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Kartal Belediyesi Beklenen Kar Yağışı Öncesi Teyakkuza Geçti

Kartal Belediyesi, olası bir kar yağışına karşı, yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için teyakkuza geçti.

Kartal Belediyesi Beklenen Kar Yağışı Öncesi Teyakkuza Geçti

Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi harekete geçerek kış şartlarında vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalara başladı. Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’nin olumsuz hava koşullarına karşı koordineli olarak yürütecekleri çalışmalar kapsamında 100’e yakın personel görev alıyor.

Etkili olan soğuk ve yağışlı havanın kendisini göstermesiyle birlikte Kartal Belediyesi, karla mücadele ekiplerini ve araç filosunu da teyakkuza geçirdi. Kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla kar küreme ve tuz serpme araçları, 24 saat aralıksız hazır bekletilecek.

Karla mücadele timleri, ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve temizlik çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası ağaç devrilme ya da kırılmalarında müdahale için hazır bulunacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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