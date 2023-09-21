Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk Eğitim Vakfı’nın ‘Okutan Kartal’ Projesine Destek Veriyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin bir yansıması olarak "Okutan Kartal" projesini imza altına aldı. Bu kapsamlı eğitim projesi, Kartal bölgesinde yaşayan, fakat ekonomik yetersizlikler nedeniyle eğitim almakta zorlanan üniversite öğrencilerine mali yardım sağlayacak.

Eğitim Bursları: Kartallı Apartman Sakinleri 9 Ay Boyunca Eğitim Desteği Veriyor

Projenin detaylarına göre, Kartal bölgesinde ikamet eden apartman sakinleri, toplamda 1000 üniversite öğrencisine 9 ay süresince burs desteği sunacak. Bağış yapmayı planlayan apartmanlar için özel burs fonları oluşturulacak. TEV, bu fonda biriken maddi destekleri doğrudan öğrencilere aktaracak.

Eğitim Yatırımları Onurlandırılıyor: Türk Eğitim Vakfı'ndan Kartal Belediye Başkanına Plaket

‘Okutan Kartal’ projesinin hayata geçirilmesine yönelik olan destekleri nedeniyle, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Türk Eğitim Vakfı tarafından bir onur plaketi verildi. Plaketi, TEV Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Seda Ekincioğlu Oral ve TEV Bağışçılarla İlişkiler Uzmanı Ali İlker Gündüz takdim etti.

Gökhan Yüksel: "Kartal'da Eğitime Duyarsız Kalınmayacak"

Plaket töreninde bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak, yine gençlerimize burs desteği sağlayacağız. Bu çerçevede, ‘Okutan Kartal’ projesiyle birlikte, TEV ve Kartal’daki hayırsever vatandaşların da desteğini alarak daha fazla sayıda genç öğrencimize mali destek sunmayı hedefliyoruz" dedi. Başkan Yüksel, projeyi duyurmak ve hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve tüm katkıda bulunan Kartal sakinlerine teşekkür ettiklerini ifade etti.