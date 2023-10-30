Kartal Aydos Ormanı’nda 100. Yıl Temizlik Seferberliği

Aydos Ormanı eski poligon mevkiinde düzenlenen etkinlikte, ormana gelişigüzel atılan; metal, pet şişe, plastik, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler toplandı.

Etkinliğe Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars da katılarak gönüllülere bilgi verdi. Etkinlik sonunda onlarca torba atık toplandı ve Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüştürülmek üzere alındı.

Etkinlikte piknikçilerin ve alkol kullananların bıraktıkları çöpleri toplayan çevre gönüllüleri; metal, cam, plastik ve kâğıt gibi atıkları Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim ederek geri dönüşüme kazandırdı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars, etkinliğe katılanlara kısa bir konuşma yaparak her yıl belirli aralıklarla Aydos Ormanı’nda temizlik organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti ve şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken müdürlük olarak farkındalık yaratacak bir etkinlik düzenlemek istedik. Burada ÇEVKO ve bir ilaç firmasının çalışanları, Cumartesi olmasına ve güzel havaya rağmen gönüllü olarak çevre temizliğine katkıda bulundu.

Hep birlikte Cumhuriyetimizi böyle kutlamak istedik. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çevre ve doğa ile ilgili çok güzel bir sözü bulunmaktadır. “Tabiata saygı, aklın vicdanıdır ” der Atatürk. Biz de bu sözü kendimize rehber ediniyoruz. Burada sadece piknikçilerin arkalarında bıraktıkları çöpleri toplamıyoruz, özellikle geri dönüşüm atıklarına da vurgu yapıyoruz. Çünkü doğada organik atıklar, kompost haline geliyor. Ancak; plastik, cam, naylon poşet, kâğıt, karton gibi geri dönüşüm atıklarının doğada kaybolması uzun yıllar alıyor.

Burada temizliğe katılarak doğayı koruyan herkese katkılarından dolayı müdürlüğümüz ve Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına teşekkür ediyorum.”

Ellerinde geri dönüştürülmüş poşetler ve eldivenler ile ormana dalan gönüllüler, özellikle şişelerden oluşan onlarca atık torbası ile geri döndü. Etkinlikte yaklaşık 30 büyük torbadan oluşan atık malzemeler, geri dönüşüme kazandırıldı.