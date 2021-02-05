Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde İnşa Edilen Cami İbadete Açılıyor

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürerken konut üretilen bölgelere yeni okullar, camiler, spor salonları ve yeşil alanlar inşa edilerek ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgeye bir okul, bir kapalı spor salonu ile bir cami kazandırıldı. Çok yakında ibadete açılacak olan 140 m² alana sahip caminin avlusuna şadırvan, yeşil alanlar ve dinlenme alanları da yapıldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BİNALARI YENİLERKEN, BÖLGEDEKİ İHTİYAÇLARI DA KARŞILIYORUZ”

Gaziosmanpaşa'da yapılan tüm kentsel dönüşüm projelerinde temel prensibin imar alanında sosyal donatılara ve yeşil alanlara yer vermek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kentsel dönüşümle sadece binaları yenilemiyoruz, eğitimden sağlığa, kültür ve sanattan spora, alt yapıdan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacı karşılamaya gayret ediyoruz. Karayolları projemiz de bu anlamda örnek bir proje oldu. Her bir projemizde olmasını hedefliyoruz. Önceliğimiz ilçemizi depremlere hazır hale getirirken aynı zamanda okulu, camisi, kültür merkezi, spor ve sanat binalarıyla vatandaşlarımızın yaşam standartlarını da yükseltmek” dedi.