Karanlık geceyi unutturmayacak müzeyi 1 yılda 54 bin kişi ziyaret etti

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" bölümleriyle yer altına inşa edilen 8 salondan oluşan müze, açıldığı 15 Temmuz 2021'den bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.5 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzeyi, 1 yılda 54 bin kişi ziyaret etti. Müzeyi ziyaret edenlerden 5 bin 800'ünü 13 yaş altı çocuklar oluşturuyor.Müze, gaziler ve şehit yakınları, lise ve üniversite öğrencileri ile yurt dışından gelen gurbetçilerden büyük ilgi görüyor.