Karadeniz'den nem topladı, İstanbul'a kar bıraktı

Göktürk, yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aslında bilindik ve olağan bir yağış olarak başladığını ifade etti. İstanbul'a bol kar yağması için öncelikle kuzeyden çok soğuk bir havanın gelmesi gerektiğini dile getiren Göktürk, "Büyük kar hadiseleri 1987, 2004 ve 2017'de güneyden gelen yağışlı havanın soğukla buluşması sonucu ortaya çıktı. 2002, 2012 ve 2015'te ise Karadeniz üzerinden gelen kar yağışı etkili oldu." dedi.

Göktürk, İstanbul'da etkili olan son kar yağışında bu iki mekanizmanın beraber işlediğini anlatarak şöyle devam etti:

"Son yaşanan kar yağışında, çok soğuk olan hava Karadeniz'den nem toplayarak İstanbul'a kar bırakmaya başladı. Karadeniz etkisiyle oluşan karların çoğunda yağış sağanaklar halinde etkili olur, bir yağıp bir kesilir, hatta arada güneş çıkar. Bu durum da halk arasında 'Kar topluyor' şeklinde yorumlanır. Son yağışta da aslında her şey olağan seyrindeydi. Hatta yağan kar eski büyük karlara nazaran önemsiz düzeydeydi. Ama sonra çok daha seyrek görülen bir şey oldu. Karadeniz üzerindeki soğuk hava o kadar çok ısı çekip nem toplayıp karakter değiştirdi ki kendi rüzgarları olan, deniz üzerinde dönen bağımsız bir yağışlı hava sistemine, yani küçük ölçekli bir siklona dönüştü. Sosyal medyada bahsedilen vorteksten kastedilen şey de aynıdır. Bu olay İstanbul'un tam kuzeyinde gerçekleşti. Böylece aslında sıradan olan bir sistem, nadir bir hadiseye dönüşmüş oldu."

Dr. Göktürk, karın Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde şiddetli rüzgarla birlikte hem çok yoğun hem de sürekli yağdığına işaret ederek "Son kar yağışını özel ve nadir yapan mekanizma budur. İstanbul'da 6-7 saat içerisinde yarım metre civarında kar biriktiği yerler oldu." diye konuştu.

"Son kar yağışı, yağma hızı bakımından çok nadir bir sistem"

Bu son sistemin, İstanbul'a bıraktığı kar ve yaptığı genel etki bakımından 1987, 2004, 2017'deki sistemlerle boy ölçüşemeyeceğini belirten Göktürk, hatta 2012 ve 2015'te etkili olan sistemlerin bile şehrin birçok yerinde, bugünlerde yaşanan yağıştan daha fazla kar bıraktığını anlattı. Göktürk, Atatürk Havalimanı'nda 2015'te 40 santimetre kar rapor edildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Öte yandan kısa süre içerisinde yerel bazda düşen karın miktarı ve yağışın sürekliliği bakımından '2022 İstanbul Siklonu', adını devler arasına yazdırmıştır. Bu hadise Avrupa Yakası'nın bir kısmı için ekstrem olaydır. Son kar yağışı karın yağma hızı bakımından çok nadir bir sistemdir. Verileri incelesek belki de birinci çıkacaktır."

"Kar yağarken gök gürlemesi olağan bir durum"

İstanbul'daki kar yağışında görülen gök gürlemelerine de değinen Göktürk, Türkiye'de, özellikle Karadeniz etkisiyle meydana gelen kar yağışında gök gürlemesinin son derece olağan bir durum olduğunu söyledi. Gök gürlemesinin olayın şiddetini gösterdiğini kaydeden Göktürk, "Öte yandan denizlerin küresel olarak ısınması deniz etkili kar hadiselerinin şiddetini arttırdığından gök gürültülü karlar da sıklaşıyor olabilir." diye konuştu.