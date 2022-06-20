Kara, deniz ve hava ambulanslarıyla İstanbul'un her köşesine hizmet taşınıyor

Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip kenti İstanbul'da sağlık hizmetinin kesintisiz sürmesi, hasta ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına hızlıca nakledilmesi için havada, karada ve denizde toplam 517 ambulansla tetikte olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 5 binin üzerinde çalışanıyla 7/24 görev yapıyor.

Her gün il genelinin yanı sıra yurdun ve dünyanın farklı bölgelerinden sağlık hizmeti almak isteyen yüzlerce kişiyi ağırlayan İstanbul, "sağlığın başkenti" olarak adlandırılıyor.

Kentin en hareketli bölgesinden en ücra köşesine kadar sağlık hizmetinin ulaşabilmesinde hayati görevleri olduğu bilinciyle çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, koşullar ne olursa olsun görevlerini ifa ediyor.

Kara, hava ve deniz ambulansları, her türlü teknik donanıma sahip olmalarının yanı sıra gerektiğinde yoğun bakım ve yeni doğan bakım hizmeti de sunabiliyor.

Günün büyük kısmının hareketli geçtiği metropolde, kara ambulansları yoğun trafikte zamana karşı yarışarak vakaları en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırırken deniz ambulansları ise "Prens Adaları" olarak adlandırılan takımadalar ile ana kara arasında köprü vazifesi görüyor.

Ambulans helikopterler de gün doğumundan batımına kadar süren mesaide, tedavi aciliyeti olan, kara ambulanslarının ulaşmada zorluk çektiği il ve çevre şehirlerdeki hastaların sağlık kuruluşlarına sevki için neredeyse her gün havalanıyor.