KAR KALINĞI 30 CM’E KADAR ÇIKTI

İstanbul’un tamamında Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 cm’e kadar çıktı. İBB AKOM verilerine göre Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer’de 10-20 cm; Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye’de 15-25 cm; Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 cm kar kalınlıkları ölçüldü.

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 18 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında altında seyredecek.

200’DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Aralarında, İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe’nin ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM’dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM’dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü. İBB ekipleri gelen ihbarları hızlı yanıt verdi.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilean, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

5 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü.

İBB KAMPLARINDA MİSAFİR OLAN EVSİZ VATANDAŞSAYISI 370 OLDU

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 237’si Esenyurt, 107’si Florya, 26’sı Kayışdağ olmak üzere toplam 370 evsiz vatandaş misafir ediliyor. 04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.438 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi. Buna ek olarak, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu 94 kişi, İBB’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışmalarda, 200 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıldı.

MOBİL BÜFELER 6 NOKTAYA YERLEŞTİ

Yoğun kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini; Mahmut Bey ve Kavacık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinde; Şirinevler, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs girişleri gibi kritik noktalarına yerleştirdi.