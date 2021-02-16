KAR ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul’un tamamında Cumartesi’den itibaren devam edin kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 cm’e kadar çıktı. İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

TRAFİK AKSAMADI

Aralarında, İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe’nin ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM’dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM’dan paylaşılan verilere son 3 günde İBB ekipleri tarafından 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi ihbarına müdahale edildi. Bu olaylar sonucunda 17 aracın hasar gördüğü bilgisi kaydedildi.

Akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, ilçeleri TEM, Basın Ekspres ve D100 karayollarında trafikte aksamalar meydana geldi. Trafik kamera görüntüleri ve alınan ihbarlar doğrultusunda, İBB ekipleri aksaklıkların yaşandığı noktalara hızlıca müdahale etti, trafik akışını yeniden sağladı.

9 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon döktü.

İBB 525 VATANDAŞI SOKAKTA BIRAKMADI

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 228’i Esenyurt, 135’i Florya, 27’si Kayışdağı olmak üzere toplam 390 evsiz vatandaş misafir ediliyor. 04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.483 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi. Buna ek olarak, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu 146 kişi, İBB’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışmalarda, 200 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıldı.

MOBİL BÜFELER 6 NOKTAYA YERLEŞTİ

Yoğun kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini; Mahmut Bey ve Kavacık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinde; Şirinevler, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs girişleri gibi kritik noktalarına yerleştirdi.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilean, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.