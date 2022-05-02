Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi

Yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Kapalıçarşı, bu ramazanda da hareketli günler yaşadı.

Çarşıdaki restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları devam ederken, salgın kısıtlamalarının büyük ölçüde kalkmasıyla Kapalıçarşı yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı.

açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "mozaiğe" benzettiği Kapalıçarşı'nın 561 yıllık geçmişi, gelenekleri, teamülleri olan bir yer olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da 21 kapı bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, "Etrafta Kapalıçarşı'ya açılan 18 han ve 62 sokak var. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 esnafımız var, hanlarla bu rakam 3 bin 500 civarında oluyor. 20 bin civarında çalışan olan Kapalıçarşı'yı normal şartlarda günde 150 bin kişi ziyaret ediyor. Kapalıçarşı tarihi ve turizmi ile Türkiye ve dünya için çok önemli. Gerçekten korunması kollanması ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir yer. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kapalıçarşı'daki restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları

Kapalıçarşı'da yürütülen restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kapalıçarşı'da üçlü protokolle Valilik, Fatih Belediye Başkanlığı ve Kapalıçarşı kat malikleri yönetim kurulu olarak bir protokol imzaladık. Bu protokolle Fatih Belediyesinin açmış olduğu bir ihaleyle Kapalıçarşı'da inşallah 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla resmen restorasyon işleri tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde 90'ların üzerinde çalışmalar tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Neler yapıldı? Kapalıçarşı'da yer, zeminler yapıldı, altyapı değişti. Tavan işlemeleri, raspalar, tavanda düzenlemeler, tamirat, Anıtlar Kurulu'ndan izin almak kaydıyla gerçekleşti. Depreme karşı statik güçlendirme çalışmaları da haziran sonu itibarıyla inşallah bitmiş olacak."

Restorasyon çalışmaları bittikten sonra Kapalıçarşı'nın yeni bir yüze kavuşacağına dikkati çeken Kurtulmuş, depreme karşı statik güçlendirmeyi restorasyonla birlikte yürüttüklerinin altını çizdi.

Bu dönemde AFAD'la da sürekli görüşme halinde olduklarına değinen Kurtulmuş, "Onların da yönlendirmeleri doğrultusunda Kapalıçarşı'da gereken çalışmaları yaptık. Kapalıçarşı tek katlı bir yer. Değişik depremler geçirmiş. En son 1999 depreminde bir yaşanmışlık var. Kapalıçarşı statik güçlendirmeyle bundan sonrasına güçlü bir şekilde hazır hale gelmiştir." diye konuştu.

Kapalıçarşı'da 3 dinin bayram gelenekleri yaşatılıyor

Geçmişten bugüne bayram geleneklerinin Kapalıçarşı'da yaşatıldığına değinen Fatih Kurtulmuş, 3 dinden mensupların ticaret yaptığı çarşı hakkında şu bilgileri verdi:

"Kapalıçarşı'da hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin bayramları kutlanıyor. Biz bunları SMS'lerle, anonslarla, üyelerimize duyuruyoruz. Kapalıçarşımıza ilan ediyoruz. Bunun dışında esnafımızla bayramlaşma oluyor. Biz de bunu yıllardır geleneğimiz olarak devam ettiriyoruz. Dini bayramlarda Kapalıçarşı kapatıldığı için kapanışını da bildirerek hem SMS'lerle, hem anonslarla Ramazan Bayramı'nı esnafımızla müjdeliyoruz. Tabii ki bayramda kapalı olduğumuz için bayramın evvelinde bayramlaşmalar oluyor. Bu Paskalya, Hamursuz bayramı için de aynı şekilde yapılıyor."

Kapalıçarşı'ya resmi bayramlarda da bayraklar asıldığını dile getiren Kurtulmuş, tarihi olayların olduğu dönemlerle ilgili Kapalıçarşı'da etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Çarşıyı geçen yıl 25,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, salgın öncesinde bu rakamın 43 milyon olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah bundan sonra maskeler kapalı alanlarda kalktıktan sonra, bu sayıların daha da yükseleceğine inanıyoruz. Kapalıçarşı'da bu sene 30 milyon ziyaretçiyi yakalamayı, bundan sonra da 50 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Ramazan Bayramı'nda barış, huzur ve sağlık dileyerek, sözlerini, "Esnafımız için de aynı şekilde, inşallah bundan sonra arzuladıkları ortamlarda işlerine, çalışmalarına, mesailerine devam edeceklerdir." diye tamamladı.