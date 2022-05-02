Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının haziran ayı sonunda tamamlanmış olacağını bildirdi.

İSTANBUL 02.05.2022, 11:36
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi

Yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Kapalıçarşı, bu ramazanda da hareketli günler yaşadı.

Çarşıdaki restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları devam ederken, salgın kısıtlamalarının büyük ölçüde kalkmasıyla Kapalıçarşı yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı.

 açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "mozaiğe" benzettiği Kapalıçarşı'nın 561 yıllık geçmişi, gelenekleri, teamülleri olan bir yer olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da 21 kapı bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, "Etrafta Kapalıçarşı'ya açılan 18 han ve 62 sokak var. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 esnafımız var, hanlarla bu rakam 3 bin 500 civarında oluyor. 20 bin civarında çalışan olan Kapalıçarşı'yı normal şartlarda günde 150 bin kişi ziyaret ediyor. Kapalıçarşı tarihi ve turizmi ile Türkiye ve dünya için çok önemli. Gerçekten korunması kollanması ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir yer. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kapalıçarşı'daki restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları

Kapalıçarşı'da yürütülen restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kapalıçarşı'da üçlü protokolle Valilik, Fatih Belediye Başkanlığı ve Kapalıçarşı kat malikleri yönetim kurulu olarak bir protokol imzaladık. Bu protokolle Fatih Belediyesinin açmış olduğu bir ihaleyle Kapalıçarşı'da inşallah 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla resmen restorasyon işleri tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde 90'ların üzerinde çalışmalar tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Neler yapıldı? Kapalıçarşı'da yer, zeminler yapıldı, altyapı değişti. Tavan işlemeleri, raspalar, tavanda düzenlemeler, tamirat, Anıtlar Kurulu'ndan izin almak kaydıyla gerçekleşti. Depreme karşı statik güçlendirme çalışmaları da haziran sonu itibarıyla inşallah bitmiş olacak."

Restorasyon çalışmaları bittikten sonra Kapalıçarşı'nın yeni bir yüze kavuşacağına dikkati çeken Kurtulmuş, depreme karşı statik güçlendirmeyi restorasyonla birlikte yürüttüklerinin altını çizdi.

Bu dönemde AFAD'la da sürekli görüşme halinde olduklarına değinen Kurtulmuş, "Onların da yönlendirmeleri doğrultusunda Kapalıçarşı'da gereken çalışmaları yaptık. Kapalıçarşı tek katlı bir yer. Değişik depremler geçirmiş. En son 1999 depreminde bir yaşanmışlık var. Kapalıçarşı statik güçlendirmeyle bundan sonrasına güçlü bir şekilde hazır hale gelmiştir." diye konuştu.

Kapalıçarşı'da 3 dinin bayram gelenekleri yaşatılıyor

Geçmişten bugüne bayram geleneklerinin Kapalıçarşı'da yaşatıldığına değinen Fatih Kurtulmuş, 3 dinden mensupların ticaret yaptığı çarşı hakkında şu bilgileri verdi:

"Kapalıçarşı'da hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin bayramları kutlanıyor. Biz bunları SMS'lerle, anonslarla, üyelerimize duyuruyoruz. Kapalıçarşımıza ilan ediyoruz. Bunun dışında esnafımızla bayramlaşma oluyor. Biz de bunu yıllardır geleneğimiz olarak devam ettiriyoruz. Dini bayramlarda Kapalıçarşı kapatıldığı için kapanışını da bildirerek hem SMS'lerle, hem anonslarla Ramazan Bayramı'nı esnafımızla müjdeliyoruz. Tabii ki bayramda kapalı olduğumuz için bayramın evvelinde bayramlaşmalar oluyor. Bu Paskalya, Hamursuz bayramı için de aynı şekilde yapılıyor."

Kapalıçarşı'ya resmi bayramlarda da bayraklar asıldığını dile getiren Kurtulmuş, tarihi olayların olduğu dönemlerle ilgili Kapalıçarşı'da etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Çarşıyı geçen yıl 25,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, salgın öncesinde bu rakamın 43 milyon olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah bundan sonra maskeler kapalı alanlarda kalktıktan sonra, bu sayıların daha da yükseleceğine inanıyoruz. Kapalıçarşı'da bu sene 30 milyon ziyaretçiyi yakalamayı, bundan sonra da 50 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Ramazan Bayramı'nda barış, huzur ve sağlık dileyerek, sözlerini, "Esnafımız için de aynı şekilde, inşallah bundan sonra arzuladıkları ortamlarda işlerine, çalışmalarına, mesailerine devam edeceklerdir." diye tamamladı.

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
İmsak 04:15
Güneş 05:54
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:08
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 35 55
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 34 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26