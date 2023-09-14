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Kandilli Glavany Köşkü açılıyor

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Kandilli Glavany Köşkü açılıyor
İstanbul boğazının en güzel yapılarından biri daha Üsküdar Belediyesi tarafından günümüze kazandırıldı. Bir dönemin sembol yapılarından olan 180 yıllık Kandilli Glavany Köşkü metruk halden İstanbul’un en gözde kütüphanesine dönüştü.

İstanbul boğazının en güzel yapılarından biri daha Üsküdar Belediyesi tarafından günümüze kazandırıldı. Bir dönemin sembol yapılarından olan 180 yıllık Kandilli Glavany Köşkü metruk halden İstanbul’un en gözde kütüphanesine dönüştü.

Üsküdar günümüzde geleceğe miras kalacak, yüzlerce yıl sonra yaşayacağına inandığımız özel bir projeye daha ev sahipliği yapıyor: Nevmekanlar. “Yeni Mekan” anlamına gelen Nevmekanlar ismiyle müsemma bir şekilde; çağın gerekliliklerini içerisinde barındıran ve bu özelliği sebebiyle gerek İstanbul’da gerekse de Türkiye’de örnek alınan bir yapı. Nevmekân Kandilli de bu medeniyet projesi Nevmekânların sonuncusu.

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Köşk, Osmanlı Bankası’nın kurucusu David Glavany tarafından 1893 tarihinde Kandilli’de İstanbul boğazının en güzel göründüğü, eşsiz manzaralı sırtına inşa ettirilmişti. Yıllar içersinde yıkılmak üzere metruk bir yapıya dönüşen Glavany köşkü Üsküdar Belediyesi tarafından bugün Nevmekan Kandilli olarak tekrar hayata döndürüldü.

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5.000 metrekarelik alanda çiçekler ve yeşillikler içinde yer alan Nevmekan Kandilli’nin açılışı 15 Eylül Cuma günü saat 18.00’de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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