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Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız." dedi.

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün temel atma töreni çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye'nin her yerinde büyük projelere devam ettiğini dile getiren Çolak, bu projelerden yapım çalışmaları bitenlerin hizmete açıldığını, hızlı bir şekilde yeni projelere başlandığını söyledi.

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