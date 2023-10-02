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Kahramanmaraşlılar Küçükçekmece'de buluştu

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Kahramanmaraşlılar Küçükçekmece'de buluştu
Küçükçekmece Belediyesi ve Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) işbirliğiyle Fevzi Çakmak Meydanı’nda “Kahramanmaraş Dondurma ve Yöresel Ürünler’ Festivali gerçekleştirildi.

4 gün boyunca devam eden festivale, Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterirken, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Yerel sanatçılar sahne aldı

Maraş dondurmasının ilgi odağı olduğu festivalde, Kahramanmaraş’ın kültürü, gelenek ve görenekleri, yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve değerleri misafirlere tanıtıldı. Maraş’ın yerel sanatçılarının sahne aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar, Kahramanmaraş atmosferini yaşama imkânı bulurken, hemşerileriyle bir arada olmanın mutluluğunu da yaşadı.

Festivalde, Arapali Gülşen, Nurettin Yeşil, Necmettin Arı, Ahmet Ceren, Doğan Doğan, Şevket Gürlek gibi bölgenin sevilen sanatçıları sahne aldı. Seslendirdikleri eserlerle katılımcıların kulaklarının pasını silen sanatçılar, halay çekmek isteyen gençleri de adeta coşturdu. Festival sonunda, sanatçılara plaketleri takdim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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