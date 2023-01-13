Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının bu hatta çalışacağını belirtirken Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, 22 Ocak 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açacaklarını söyledi.