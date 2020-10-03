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Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda, nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluGayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor"

Karaismailoğlu, "Metroda, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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