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Kağıthane'de İETT şoförünün iki otobüs arasında sıkıştığı kaza kameraya yansıdı
Kağıthane’de İETT şoförünün iki otobüs arasında sıkıştığı kaza ve kurtarma çalışmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İSTANBUL 11.12.2022, 20:42
Şirintepe Mahallesinde şoför B. G, arızalanan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arka taraftaki motor bölümüne geçti.
Bu sırada park halindeki 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsü kayarak B.G’yi sıkıştırdı.
Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, otobüsü iterek B.G’yi sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralanan şoför, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İETT şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ve iki otobüs arasında sıkışan şoförün kurtarılması anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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