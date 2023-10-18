Kâğıthane Anadolu kültür gezileri başladı.

Kâğıthane’li vatandaşlar günü birlik Edirne, Çanakkale, Bilecik, Safranbolu, Kastamonu ve Bursa şehirlerini ziyaret ederek, illerin tarihi güzelliklerinin keyfini çıkartıyor. Ayrıca kültür gezilerine katılan vatandaşların yeme –içme ihtiyaçları da Kâğıthane Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Anadolu kültür gezileri ile 15 bin Kâğıthane’li vatandaşı ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Öztekin; “Kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımız Anadolu’nun tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görmüş oluyorlar. Ücretsiz düzenlemiş olduğumuz gezilerde şehirlerin yöresel yemeklerini de vatandaşlarımıza tattırmış oluyoruz.” diye konuştu.