Kafes Operasyonu'nda yakalanan 42 kişi adliyede

Uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun çökertilmesi amacıyla düzenlenen Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silahlı organize suç örgütü Comanchero üyelerine "suç işlemek için örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından düzenlenen operasyonda yakalanan toplam 42 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösterdiği belirlenen çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Elebaşı Mick Hawi'nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero, sınır aşan silahlı organize suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlenmişti.

Örgüt elebaşı Buddle, 2022'de KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilirken elebaşlardan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun, örgütün yönetimini devralıp suç faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmişti.

Çete elebaşlarının Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri, Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ile Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları anlaşılmıştı.

Suç örgütünün küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştıkları belirlenmişti.

Operasyonun ardından MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki, mal varlığı kapsamında banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el koyulmuştu.

Operasyon sonucunda, ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamlarınca çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 39 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında yakalanan zanlıların sayısının 42’ye yükseldiği bildirilmişti.