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Kadına Şiddete Farkındalık için 24 Saat Aralıksız Yüzecek

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Kadına Şiddete Farkındalık için 24 Saat Aralıksız Yüzecek
Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddeti vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla "Kadına Şiddete Meydan Okuyoruz" sloganıyla 24 saat sürecek bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu anlamlı etkinlik, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek ve Maltepeli sporcu İrem Sönmez'in katılımıyla gerçekleşecek.

Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddeti vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla "Kadına Şiddete Meydan Okuyoruz" sloganıyla 24 saat sürecek bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu anlamlı etkinlik, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek ve Maltepeli sporcu İrem Sönmez'in katılımıyla gerçekleşecek.

İrem Sönmez, aralıksız olarak 24 saat boyunca denizde yüzme performansı sergileyecek.

Etkinlik, İdealtepe mendirek iç kısmından denizde 500 metre gidip 500 metre dönüş sağlayarak gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor.

21 Eylül Perşembe günü saat 17.00’da başlayacak yüzme, 22 Eylül Cuma günü saat 17.00’da tamamlanacak.

Etkinlikte siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten onur duyacağız.

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