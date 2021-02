KADIN İSTASYON AMİRLERİ GELİYOR

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden pandemiye rağmen yeni açtığı hatlarla büyümeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Toplam 3 bine yakın çalışanı olan, güvenlik ve temizlik görevlileriyle birlikte toplam yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin, ekibine yeni katacağı İstasyon Amiri adayları için eğitim süreci 8 Şubat Pazartesi günü başladı. 27 aday 2 ay sürecek olan teknik ve teorik eğitimlere 27 aday katılıyor.

33 YILLIK ŞİRKET TARİHİNDE BİR İLK

İBB iştiraklerinden METRO İSTANBUL’un Genel Müdürü Özgür Soy, 8 Şubat’ta başlayan eğitimlerle birlikte 33 yıllık şirket tarihinde bir ilk yaşandığının altını çizerek, “Halihazırda görevde olan toplam 247 istasyon amirimiz var ve bu arkadaşlarımızın tamamı erkek. Şimdi başlayan eğitimlere 9’u kadın olmak üzere 27 adayımız katılıyor. Böylece şirket olarak ilk defa kadın İstasyon Amiri alımı yapmış oluyoruz” dedi.

Raylı sistemlerin dünya genelinde erkek egemen bir sektör olduğunu hatırlatan Genel Müdür Soy, şöyle konuştu: “Biz kadına öncelik veren, liyakat ve kariyer gelişimini öncelikli tutan bir aile havası yaratmak için yola çıktık. Kadın çalışan oranımız yüzde 8 seviyesindeydi. 2020 yılında işe alımlarımızın yüzde 92’si kadınlardan oluşuyor. Eylül 2020’de düzenlediğimiz bröve töreninde 88 kadın tren sürücümüzü ekibe dahil ettik. Toplam çalışan sayımızda kadınların oranını yüzde 9.44’e çıkardık. Bu oranı ilk olarak yüzde 15’e, sonra çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın her alanda her işi son derece başarıyla yapabildiğini her gün görüyoruz. Erkek işi olarak lanse edilen işlerde çalışan kadınlarımız, diğer kadınlara ilham ve cesaret veriyorlar.”



YOLCULARLA İYİ İLETİŞİM ÖNEMLİ

“Biz yolcularını müşteri gibi değil misafir gibi gören bir şirketiz. Onları en iyi şekilde ve güler yüzle karşılamak bizim İstanbullulara olan borcumuz. İstasyon amirlerimiz de sahada yolcularımıza karşı bizi temsil eden görünen yüzümüz bu nedenle de yolcularımızla iyi iletişim kurması şart” diyen Soy, yapılan araştırmaların iletişim konusunda kadınların erkeklere göre daha başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ekipman arızası, hırsızlık, kavga, doğal afet gibi kriz durumlarında ilk müdahaleyi istasyon amirlerinin yaptığını hatırlatan Özgür Soy, “İstasyon amirlerimiz sadece yolcularımızın değil aynı zamanda çok büyük bir alanın sorumluluğunu taşıyor. Bu nedenle bu göreve gelecek arkadaşlarımızı çok zorlu ve kapsamlı bir eğitim süreci bekliyor” diye konuştu.

UYGULAMALI SINAVLARDAN GEÇİYORLAR

METRO İSTANBUL’da adaylar, oryantasyon süreciyle birlikte toplam 2 ay süren teknik ve teorik eğitim sürecinden geçiyor. Kriz yönetimi, ekip yönetimi, liderlik, ilkyardım ve iletişim eğitimleri veriliyor. Bir kısmı uygulamalı olan bu eğitimlerin sonunda da yine hem yazılı hem de uygulamalı sınavlar yapılıyor. Arızalı bir yürüyen merdivenin ya da asansörün tamiri ile istasyonda bayılan yolcuya müdahale gibi konularda uygulamalı sınav yapılıyor.