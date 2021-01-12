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KADIKÖY’ÜN KAHRAMANLARINDAN ONLINE AFET EĞİTİMİ

Doğal afetler konusunda eğitim vermek, bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere 2019 yılında kurulan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, pandemi nedeniyle eğitimlerine online olarak devam ediyor.

KADIKÖY’ÜN KAHRAMANLARINDAN ONLINE AFET EĞİTİMİ

Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkında, Kadıköy Belediyesi’nin afetler konusunda deneyimli uzman ekibi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK KADIKÖY) tarafından parkta yer alan deprem deneyim odası, 5 boyutlu sinema, açık alanda yapılan tatbikatlarla kişi ve kurumlara düzenli olarak afet eğitimleri veriliyordu. BAK Kadıköy ekibi, pandemide yüz yüze eğitimlerin aksaması nedeniyle, “Temel Afet Bilinci Eğitimi”ni online olarak sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim birimi tarafından hazırlanan “Temel Afet Bilinci” eğitiminde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğine ilişkin temel bilgiler veriliyor. Ülkemizin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan depremin nasıl oluştuğu, ülkemizde meydana gelmiş depremler, depremin tehlike ve riskleri, aile afete hazırlık planı, yapısal ve yapısal olmayan tehlikeler ve bu risklerin azaltılması gerektiği anlatılıyor. Eğitimde sarsıntı sırasında nasıl davranılması gerektiği, deprem sonrası karsılaşabilecek tehlikeler için alınacak önlemlerle ilgili de detaylı bilgiler paylaşılıyor. Üç farklı program olarak hazırlanan eğitimlerin süresi 1,5 saat ile 3,5 saat arasında değişiyor. Eğitime katılmak isteyenler https://afet.kadikoy.bel.tr/egitimler/temel-afet-bilinci-egitimi-tabeadresinden kayıt olabilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Istanbul HaberleriBelediye HaberleriKadıköy Belediyesi Afet Eğitim Ve Bilinçlendirme Parkı
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